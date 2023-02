Guardiola vermoedt dat beschuldigingen van concurrenten komen: "Dat is gevaarlijk voor de toekomst"

Onheilspellend nieuws kwam er deze week uit Engeland. De Premier League beschuldigde Manchester City ervan dat het talrijke overtredingen heeft begaan tegen de financiële regels.

De klacht werd doorverwezen naar een onafhankelijk commissie, die de zaak verder zal onderzoeken en moet oordelen of er sancties volgen. Dat kan een puntenaftrek of zelfs degradatie zijn.

Coach Pep Guardiola heeft vertrouwen in een goede afloop. "Ik ben er zeker van dat uit het onderzoek zal blijken dat we onschuldig zijn", zegt Guardiola.



"Ik ben er zeker van dat de bestuurders tegen mij de waarheid vertellen over de zaak. Maar ik betreur het dat we in de ogen van het publiek al veroordeeld zijn."