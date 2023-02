Wordt City nu wél zwaar gestraft? Ex-jager Yves Leterme schat in: "Twee zaken kunnen dossier versterken"

Yves Leterme beet zich voor de UEFA jarenlang als onderzoeksleider vast in het dubieuze dossier van de Engelse topclub. Ook de voormalige premier stelde toen vast dat City het niet zo nauw neemt met de financiële regels in het voetbal.

Leterme zucht: "Nochtans hadden we dankzij mails en bankuittreksels harde bewijzen in handen. Ik ben ervan overtuigd dat er fraude is gepleegd door Manchester City."

De UEFA bepaalde in 2020 dat City twee jaar uitgesloten werd van de Champions League, maar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) schrapte die uitsluiting toen "omdat het bewijs onovertuigend was".

Alleen: zal de sanctie - in het ergste geval degradatie - nu wél in proportie zijn met de feiten?

De omvang van de klacht door de Premier League is breder dan die bij de UEFA. Zowel in tijd als in materie.

De voormalige City-jager vermoedt dat de club nu op dezelfde manier een strenge sanctie zal willen ontlopen. Alleen claimen Engelse kenners dat de landskampioen nu niét naar het TAS zou kunnen gaan.



"Dat zou deze zaak sterker maken", klinkt het hoopvol bij Leterme. "En dan is er nog een ander element: de omvang van de klacht is nu breder dan die bij de UEFA. Zowel in tijd als in materie."

"Zeker omdat de Premier League zich niet aan dezelfde strikte verjaringstermijnen als wij moet houden. Wij botsten op een periode van 5 jaar, waardoor we belangrijke elementen niet konden gebruiken."



Benieuwd of het volstaat om City nu wél te doen boeten.

"Ik zal alvast met veel belangstelling volgen wat er nu gebeurt", besluit Leterme.