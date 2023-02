Premier League beschuldigt Manchester City van 100-tal inbreuken op financiële regels

De Premier League kwam vandaag naar buiten met de conclusies van een onderzoek dat 4 jaar duurde. De onderzochte periode gaat om de eerste 9 volledige seizoenen sinds de club overgenomen is door de Abu Dhabi United Group, een investeringsmaatschappij van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan van de Verenigde Arabische Emiraten.



De organisatie van 's werelds belangrijkste landelijke voetbalcompetitie ontdekte dat de nieuwe City-bazen het niet te nauw genomen zouden hebben met de juiste aanpak van en communicatie over sponsor- , spelers- en trainerscontracten.



De club van Kevin De Bruyne, die in die periode titels pakte in 2012, 2014 en 2018, zou op die manier het financieel reglement van de Premier League omzeild hebben.



Ze zou van 2009 tot 2018 niet de correcte en accurate informatie hebben gegeven over de exacte financiële situatie van de club. Er ontbreken gegevens over vooral de inkomsten (met inbegrip van de sponsorinkomsten), haar partners en de operationele kosten. De club zou niet in orde zijn met de Financial Fair Play-regels van 2013 tot 2017.



Ook is er onduidelijkheid over het contract van Roberto Mancini, de hoofdcoach van de Citizens tussen 2009 en 2013, en verschillende spelerscontracten, tussen 2011 en 2016. Mancini is momenteel bondscoach van Italië.



