Belgische tennisfederatie zet samenwerking met kapitein Johan Van Herck nu al stop

3 weken geleden kondigde Johan Van Herck zelf nog aan dat hij op het einde van dit jaar zou afzwaaien als kapitein van de Belgische Daviscup-ploeg en van de Belgische vrouwen.

Maar de pijnlijke uitschakeling tegen Zuid-Korea in de Daviscup van vorige week zorgt voor een snellere exit.

"De laatste resultaten in de Daviscup en Billie Jean King Cup waren teleurstellend", licht de Belgische tennisfederatie haar beslissing toe om de samenwerking nu al stop te zetten.

"Door de komende ontmoeting met Canada in de Billie Jean King Cup (in april) zijn we ons bewust van de hoogdringendheid."



Wie zal het roer overnemen van Van Herck? Steve Darcis heeft zelf al aangegeven dat hij geïnteresseerd is in het postje van kapitein.





"De bekendmaking van de naam van de opvolger(s) is de prioriteit voor de komende dagen", zegt de tennisbond daarover.