Johan Van Herck zwaar aangeslagen na Daviscup-sof: "Een enorme ontgoocheling"

Met een 2-0-voorsprong begonnen de Belgen zondag aan de 2e dag van hun Daviscup-ontmoeting tegen Zuid-Korea. Die riante uitgangspositie werd toch nog uit handen gegeven: Gille en Vliegen beten in het zand in het dubbelspel en ook Goffin en Bergs gingen onderuit in het enkelspel.

De onverwachte exit is bij kapitein Johan Van Herck aangekomen als een mokerslag. "Dit is heel moeilijk om mee om te gaan", reageert Van Herck.

"We hadden gisteren een goede dag, met een uitstekende partij van Zizou Bergs. Vandaag hadden we 3 kansen om het af te maken. Telkens was er een mogelijkheid, maar telkens liep het ook mis."



"Het is natuurlijk een enorme ontgoocheling dat we hier uitgeschakeld worden. Ik denk niet dat we de tegenstander hebben onderschat. We hebben gisterenavond en deze morgen alles gedaan wat nodig was."

"We hadden zelfvertrouwen voor het dubbel, maar dat verliezen we. David Goffin wint dan zijn 1e set tegen Kwon, maar haalt het ook niet. Het is moeilijk om te zeggen wat er is gebeurd vandaag. We moeten dit rustig analyseren. Het heeft geen zin emotioneel te reageren. We moeten dit eerst verteren en dan verder kijken."