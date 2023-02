Een Super Bowl voor de geschiedenis: 5 redenen waarom je vannacht moet opblijven

Mahomes vs Hurts: voor het eerst twee zwarte quarterbacks tegenover elkaar

Fans kijken vooral uit naar het duel tussen de quarterbacks Patrick Mahomes (27) en Jalen Hurts (24), misschien één van de belangrijkste posities in het team. De twee worden gezien als de opvolgers van Tom Brady, die begin februari opnieuw zijn afscheid aankondigde.

Ze schrijven alvast geschiedenis in Arizona, of ze nu winnen of niet. Het worden de eerste twee zwarte quarterbacks die starten in een Super Bowl. Al was het voor beiden geen evidentie om klaar te zijn voor de grote finale.

Mahomes, die deze week de MVP van het reguliere seizoen won, sukkelt al enkele weken met een enkelblessure. Hij speelde de volledige wedstrijd in de nipte overwinning (23-20) tegen de Cincinnati Bengals, maar ondervond veel hinder van zijn blessure. Jalen Hurts speelt sinds december met een schouderblessure waardoor hij onder zijn niveau presteert.



Voor Mahomes wordt het de derde Super Bowl in 4 jaar: in 2020 won hij, in 2021 niet.