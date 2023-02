Daviscup-team treft Oezbekistan in Wereldgroep I

De Belgische tennismannen moeten in september in Wereldgroep I van de Davis Cup voorbij Oezbekistan. België kon zich vorige week in Seoel tegen Zuid-Korea niet plaatsen voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. David Goffin en co gingen in de qualifiers met 3-2 onderuit nadat ze een 0-2 voorsprong uit handen hadden gegeven.