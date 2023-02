Thierry Henry is geen assistent meer bij de Rode Duivels, KBVB wil Thomas Vermaelen niet laten gaan

Over de toekomst van Thomas Vermaelen is er nog geen volledige duidelijkheid.

"We zijn onder de indruk van Thomas en het is onze grootste wens om met hem voort te doen, maar dat moeten we nog bespreken", gaf Bossaert nog mee.

"We onderhandelen met hem. Hij is een monument en we willen hem aan boord houden." In welke rol - al dan niet bij de A-ploeg? - dat dan zal zijn, is nog niet geweten.

De verwachting is dat Tedesco met Andreas Hinkel als zijn vaste T2 en keeperstrainer Max Urwantschky twee assistenten zou meebrengen naar België.

Zij zijn nog in onderhandeling omtrent de afhandeling van hun contract bij hun vorige werkgever.