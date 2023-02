Oud-voorzitter Arsenal Belgium: “Fans durven voorzichtig te dromen”

13 keer won Arsenal de Engelse landstitel, de laatste keer in 2004. Sporza zocht Broeckx op voor een radioreportage. "De thuiswedstrijd tegen City op 15 februari wordt wellicht cruciaal.”



“We zijn zelf een beetje verrast door wat er nu gebeurt", zegt Broeckx. Hij schrijft het succes van nu voor een groot stuk toe aan de coach, Mikel Arteta. “Hij durfde af te rekenen met vedetten en te kiezen voor jonge en hongerige spelers.”



En dus is het weer genieten voor Arsenal-fans, zoals dat ook het geval was tijdens de FA Cup-finale van 1979: de "Five-minute Final". Of van de kunstjes van Dennis Bergkamp, Thierry Henry of Liam Brady, een persoonlijke favoriet van Broeckx: "Het was de speler die mij op de tribune helemaal kon betoveren."