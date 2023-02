FCV Dender neemt afscheid van Regi Van Acker, coach die hen naar 1B bracht

1 op 21, dat is het slechte rapport van Dender in de Challenger Pro League, de laatste zege dateert van 20 november tegen RSCA Futures. Van Acker en co. verloren in januari van rode lantaarn Virton en staartploeg Jong Genk.



Zo staat de promovendus na 21 speeldagen op de 9e plaats. De 0-1-nederlaag thuis tegen Deinze was de druppel voor het clubbestuur.



Gisteren werd in een kort bericht op de website afscheid genomen. "Na de mindere resultaten van januari, onder andere te wijten aan de onbeschikbaarheid van veel geblesseerde spelers, had het management Regi Van Acker en assistent Benny Van Polfliet. vorige week een herstelplan voorgesteld."



"Dit was uiteraard een langetermijnproject voor het team en hield ook een aanpassing in van de trainingen en een herorganisatie van de staf."



"Dit voorstel werd aanvankelijk positief onthaald door de hoofdcoach. Maar al snel kwamen management en trainer tot de conclusie dat zijn de samenwerking niet konden voortzetten." Exit Van Acker en zijn trouwe compagnon Van Polfliet.



Van Acker is een coach met een enorme staat van dienst in de lagere klassen: onder andere Deinze, Dessel, Aalst, Hamme, Hoogstraten, Sint-Niklaas, Racing Mechelen, Red Star Waasland en Antwerp staan op zijn cv.