Racing Genk breekt contract van goudhaantje El Khannouss open tot 2027: "Hij zit nergens beter"

El Khannouss lag nog tot 2026 onder contract in Limburg. Eind vorig seizoen maakte hij zijn debuut in het A-team, dit seizoen zit hij al aan 25 wedstrijden en groeide hij uit tot een sterkhouder op het middenveld. "Dit nieuw contract bevestigt wat ik al lang aanvoel. De club heeft enorm veel vertrouwen in mij en dat is wat ik momenteel nodig heb", stelt Bilal el Khannous , vorige maand op het Gala van de Gouden Schoen verkozen tot Belofte van het Jaar. "Ik heb andere jonge jongens vaak stappen zien overslaan in hun carrière. Dat wil ik absoluut vermijden. Met dit nieuw contract op zak kan ik mij 100 procent focussen op het voetbal met KRC Genk." "Ik wil hier samen met het team prijzen pakken en ik hoop ooit door de grote poort te kunnen vertrekken."

"Hij gelooft in ons project"

"Op dit moment in zijn carrière kan Bilal nergens beter zitten dan bij ons in Genk", vertelt Head of Football Dimitri de Condé. "Het verleden bewijst dat wij hier in Genk wel weg weten met jonge talenten."



"Bilal wordt hier goed omringd en hij krijgt alle kansen om zijn uitzonderlijk talent op het juiste tempo verder te ontwikkelen zonder stappen over te slaan. Het doet mij plezier dat Bilal zelf ook in het traject gelooft dat we met hem de komende jaren willen bewandelen."