Na de uithaal van Vanhaezebrouck: "Wat hij zegt, is waar" versus "Dit is je eigen nest bevuilen"

"Kun je zoiets zeggen over je broodheer? Dat is de eerste vraag", sneed Gert Verheyen in Extra Time het onderwerp aan.

Hein Vanhaezebrouck was zondagavond niet mals voor zijn eigen werkgever en dat is nog zacht uitgedrukt.

"Hoeveel jongens zijn hier in twintig jaar doorgebroken in de A-kern? Je kan ze op twee vingers tellen", sprak hij klare taal in de Ghelamco Arena.



"Ik zou het misschien niet doen", vervolgde Verheyen, "maar ik apprecieer het heel hard dat hij zijn mening geeft. Als je die vraagt, dan krijg je ze."