Hanne en Stijn Desmet voeren de "Belgian Icebørs" aan

Sinds de Olympische Winterspelen van 2022 is shorttrack volop in het nieuws, nadat Hanne Desmet er een historische bronzen medaille behaald had.



Broer en zus Stijn en Hanne Desmet zijn de uithangborden, ze mogen rekenen op centen van Sport Vlaanderen en de Belgische schaatsbond (KBSF). En dat rendeert: op het EK vorige maand in Polen pakten ze allebei goud en zilver.



De twee zijn ook de stuwende kracht van de aflossingsploegen. In de mixed relay kwam er nog een zilveren EK-plak bij.



Zoals elke rechtgeaarde nationale ploeg betaamt, volgt er ook een naam. En vanaf nu gaan onze shorttrackers als "Belgian Icebørs" door het leven. Je herkent de naam "ijsbeer" in het Scandinavische woord, maar het is gewoon ook de kledingsponsor van de KBSF.