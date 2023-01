Tom Coeckelberghs (Sport Vlaanderen): "Succes in shorttrack is zeker niet onverwacht"

Met 5 medailles is België teruggekeerd van het EK shorttrack en niet voor het eerst waren het broer en zus Stijn en Hanne Desmet die een hoofdrol speelden. "We zijn ook echt op zoek naar toppers die hun successen kunnen herhalen", klinkt het bij Sport Vlaanderen.

"Het was een goed weekend", glimlacht Tom Coeckelberghs in Laat. Als afdelingshoofd Topsport bij Sport Vlaanderen kan Coeckelberghs niet anders dan tevreden zijn na een EK shorttrack waar de Belgen 5 medailles pakten, waaronder 2x goud. "Maar niet alleen dit weekend was goed", benadrukt Coeckelberghs. "Hanne en Stijn Desmet hebben intussen al een palmares vol goeie resultaten op Wereldbekers, EK's, WK's en Olympische Spelen." "Vanuit het beleid is het leuk dat onze programma's renderen en dat er consistentie in zit. Dan is ons geld goed besteed. We zijn ook echt op zoek naar toppers die hun successen kunnen herhalen, niet naar eenmalige successen." "We monitoren de vooruitgang in onze Vlaamse topsportindex. Die blijft stijgen voor alle sporten en dus ook voor het schaatsen. Dit succes is dus zeker niet onverwacht."

"Wij proberen de juiste voorwaarden te creëren om te presteren"

België heeft niet echt een rijke wintersporttraditie. Toch doen de Belgen het de voorbije jaren uitstekend. Denk naast Hanne en Stijn Desmet ook maar aan Bart Swings (schaatsen) en Loena Hendrickx (kunstschaatsen). Van waar deze trend? "In se is er weinig verschil met zomersporten. Voor topsport heb je een aantal factoren om tot succes te komen en die zijn voor wintersporten hetzelfde als voor zomersporten", weet Tom Coeckelberghs. "We hebben dus niet specifiek ingezet op wintersporten. We zetten wel heel erg in op olympische programma's en dan vooral op programma's die ambitie hebben en waar het talent en de omkadering aanwezig is om richting top 8 te gaan op mondiaal niveau. Als dat er is, dan is dat iets waarin wij investeren."

