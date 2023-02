Yorbe Vertessen na 1 wedstrijd al productiever bij Union dan bij PSV: "Meer dan geslaagd debuut"

Een droomdebuut in het Dudenpark. Yorbe Vertessen was bij zijn eerste basisplaats voor Union meteen goed voor twee assists tegen Zulte Waregem (4-0). Een aangename kennismaking met het thuispubliek, dat de kersverse transfer van PSV meteen een warm welkom gaf. "Het gaf me een fantastisch gevoel om hier in deze atmosfeer aan mijn verhaal bij de club te beginnen", klonk het bij Vertessen.

De wissel van de wacht verloopt opnieuw vlekkeloos in de aanvalslinie van Union.

Terwijl de vertrekkende Dante Vanzeir zijn ploeg vanuit de tribunes uitzwaaide, was zijn vervanger Yorbe Vertessen meteen van goudwaarde voor de vicekampioen.

"Dat ik hier direct twee assists kon afleveren, deed me enorm deugd", vertelde een duidelijk opgetogen Yorbe Vertessen na de wedstrijd.

De jonge Belg was zo meteen al productiever dan in zijn 8 invalbeurten in de Eredivisie dit seizoen bij PSV, waar hij 0 goals en 0 assists liet optekenen in 150 minuten. In de Europa League scoorde Vertessen wel al: 2 keer tegen FC Zürich.

Vertessen had afgelopen woensdag al mogen invallen in de bekerwedstrijd tegen Antwerp, het zinderende Dudenpark maakte ook tegen Zulte Waregem indruk. "Het gaf me een fantastisch gevoel om hier in deze atmosfeer aan mijn verhaal bij de club te beginnen."

Het aanstekelijke enthousiasme van de Union-aanhang had ook duidelijk een effect op Vertessen. De 22-jarige aanvaller liet zich niet enkel opmerken als aangever, ook zijn werkethiek werd enorm gesmaakt door de Brusselse aanhang.

"Dat is iets wat je van mij wel vaker mag verwachten. Strijdlust zit nu eenmaal in mijn spel verweven."

Heeft Union met Boniface-Vertessen opnieuw een dodelijk duo in handen?

"Yorbe heeft pefect gedaan wat we vroegen, een geslaagd debuut"