Een klinkende zege tegen Zulte Waregem is het afscheidscadeau van Union aan Dante Vanzeir

Union - Zulte Waregem in een notendop:

Union heeft geen kind aan mak Essevee

Met een half hertekende ploeg, zonder steunpilaren Vormer en Vossen aan de aftrap, trok Zulte Waregem naar het Dudenpark om Union partij te geven. Alsof Essevee-coach Mbaye Leye zich bij voorbaat al neerlegde bij een nederlaag.

Bij Union mocht aanwinst Yorbe Vertessen voor het eerst aan de wedstrijd beginnen. De gedoodverfde opvolger van Dante Vanzeir - die tussen de fans in de tribunes toekeek - begon ook uitstekend aan de partij en bood na negen minuten al de openingstreffer aan aan Puertas.

Een mak Essevee kreeg zo al vroeg een opdoffer te verwerken. De bezoekers zouden zich vervolgens negentig minuten lang weerloos opstellen, het positieve van de voorbije weken was nergens te bespeuren.

Overweldigend was het spel van Union evenwel niet. Adingra dolde van tijd tot tijd met Fila op de flank, maar pas in minuut 55 was de thuisploeg nog eens echt gevaarlijk. Het was meteen ook prijs: Boniface werkte koel af op aangeven van - alweer - Vertessen.

Zulte Waregem drong niet meer aan en zag Nilsson en Teuma in het slot de cijfers nog wat aandikken. Union bouwt zo op spaarstand verder aan zijn indrukwekkende ongeslagen reeks (42 op 48!), Zulte Waregem blijft in de rode zone hangen na een non-prestatie.