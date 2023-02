BEKIJK: Dante Vanzeir neemt afscheid van Union-fans: "Mooiste periode uit mijn carrière"

De competitiematch tussen Union en Zulte Waregem stond in het teken van het afscheid van Dante Vanzeir. De spits trekt straks naar New York Red Bulls en nam zondag afscheid van de Union-fans in het Joseph Marienstadion.

Vanzeir mocht de aftrap geven en stond daarna heel de wedstrijd tussen de fans op de tribunes. Hij zong en sprong mee, deelde handtekeningen en selfies uit en zag hoe zijn ploeg een vlotte 4-0-zege behaalde.

"Dit was heel speciaal", reageerde Vanzeir na afloop. "De fans hebben me heel veel gegeven de laatste jaren, dus ik was blij om nog een laatste keer tussen hen te staan en onze ploeg aan te moedigen."



"Union was voor mij de mooiste periode uit mijn carrière. Ik ga het heel hard missen hier. Ik wil de fans bedanken, ze hebben altijd achter mij gestaan en ik hoop ooit samen met hen nog eens achter de ploeg te kunnen staan."

"Ik weet dat ik hier veel achter laat, maar ik heb nu gekozen om een nieuwe weg in te slaan. Ik weet van mezelf dat ik in New York wel op mijn pootjes terecht zal komen", besloot hij.