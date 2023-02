Tao Geoghegan Hart is snelste van elitegroep op de Cueva Santa in Valencia

Ex-GirowinnaarTao Geoghegan Hart heeft rit vier in de Ronde van Valencia naar zijn hand gezet. De renner van Ineos Grenadiers was op de Alto de la Cueva Santa de snelste van een elitegroepje. Zijn jonge landgenoot Thomas Gloag (Jumbo-Visma) was tweede. In de stand blijft Giulio Ciccone leider.