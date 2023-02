Sam Maes kan met opsteker naar WK alpineskiën: hij wordt 18e op WB-slalom

Sam Maes eindigde als 22e in de eerste run en was nadien zestiende in de tweede, goed voor de achttiende totaaltijd (1'45"55), op 2'61 van winnaar Zenhäusern. Het is het beste resultaat uit zijn loopbaan op de slalom in een WB-manche.

Maes mag zich nu de eerste Belg noemen die WB-punten scoort in 2 verschillende disciplines, eerder was hem dat ook al gelukt op de reuzenslalom.



Armand Marchant kon zich niet plaatsen voor de tweede run. Onze landgenoot strandde in de eerste run op de 51e plaats en bleef zo ver verwijderd van de top 30 die aan de tweede run mocht deelnemen.

Volgende week staat het WK alpineskiën in Courchevel en Méribel op het programma. Onder meer om die reden kwamen verschillende kleppers in Chamonix niet aan de start.