Drie opvallende vertrekkers bij Club NXT: geproefd van echte werk en bekeken door heel Europa

Een aanvoerder, een supertalent en een verrassing in de Bundesliga. Club NXT, het belofteteam van Club Brugge, is in de maand januari drie opvallende talenten kwijtgespeeld. Wie jong proeft van profvoetbal, wil die smaak ook graag vasthouden, zo blijkt. Daarbij helpt de etalage van de Challenger Pro League.

Sinds vorige maand zijn Noah Mbamba (18), Ibe Hautekiet (19) en Arne Engels (20) geen spelers meer van Club Brugge. Al zijn hun verhalen niet helemaal met elkaar te vergelijken. Noah Mbamba wordt gezien als een (super)talent. Bij Club Brugge, door makelaars… en door buitenlandse clubs. Dat Mbamba vorige maand vertrok, was uiteindelijk geen verrassing. De middenvelder verzilverde niet de kansen die hij in het begin van het seizoen kreeg in de competitie en de Champions League toen Carl Hoefkens nog de plak zwaaide bij de A-ploeg. Mbamba verdween terug naar de achtergrond en verzamelde vooral speelminuten in de Challenger Pro League bij Club NXT.

Niet het scenario dat de speler en zijn entourage in gedachten had. Mbamba kon zijn contract verlengen bij Club Brugge, maar omdat hij niet op dat aanbod inging, koos Club eieren voor zijn geld. Leverkusen betaalde een klein transferbedrag. Ook voor Ibe Hautekiet (20) en Arne Engels (19) kreeg Club Brugge nog geld, maar het avontuur dat zij aangaan, is verrassender. Hautekiet was aanvoerder van Club NXT, trainde met de A-ploeg en had nog een contract voor anderhalf jaar. Toch koos de kapitein van de belofteploeg voor een opvallende transfer naar Standard. “We kunnen alleen maar vaststellen dat hij aangaf te willen vertrekken”, zegt Guillian Preud’homme, sinds 6 maanden CEO van Club NXT.

Moordende concurrentie

Het geduld van Noah Mbamba en Ibe Hautekiet botste op de moordende concurrentie bij een ploeg die de 1/8e finales van de Champions League speelt. Club Brugge gaf dit seizoen voor bijna 50 miljoen euro uit aan transfers. Waaronder 10 miljoen voor Raphael Onyedika, een rechtstreekse concurrent voor Noah Mbamba op het middenveld. Ibe Hautekiet had als centrale verdediger zijn plaats (nog) niet in een selectie waar ook Dedryck Boyata – een Belgisch international met 31 caps – voorlopig op de bank zit. Hetzelfde geldt trouwens voor Senne Lammens. Het contract van de jonge doelman in Brugge loopt ook af in de zomer en de kans dat hij de volgende jeugdige vertrekker wordt, lijkt groot. Geblokkeerd door Simon Mignolet.

Belofteteams in de etalage

Het verhaal van Arne Engels is anders. Engels had dit seizoen 15 wedstrijden in de Challenger Pro League en nul minuten in het eerste elftal van Club Brugge op de teller staan. Sinds zijn vertrek vorige maand uit België startte hij al vier keer op rij in de basis bij Augsburg in de Bundesliga en gaf hij twee assists. Hoe kan zo een enorme stap? Dat de belofteteams van Anderlecht, Club Brugge, Genk en Standard in de tweede klasse spelen, heeft niet alleen voordelen voor die clubs, horen we bij makelaars.

"Het doel van Club NXT is spelers opleiden die kunnen doorstromen naar de eerste ploeg", zegt CEO van Club NXT, Guillian Preud'homme. "Ontwikkeling staat centraal, de rangschikking van het belofteteam is daar ondergeschikt aan." Engels kon een nieuw contract tekenen bij Club NXT, maar een goede verstaander begrijpt dat Club Brugge in Engels geen speler zag voor de eerste ploeg. Meer een versterking voor zijn team in de Challenger Pro League. Maar net als Mbamba en Hautekiet had Engels ondertussen net in de Challenger Pro League geproefd van profvoetbal.

Het doel van Club NXT is spelers opleiden die kunnen doorstromen naar de eerste ploeg. Guillian Preud'homme - CEO Club NXT

De Challenger Pro League is de perfecte etalage. Buitenlandse clubs kennen alle data van (beloftevolle) spelers in heel Europa. Door ze ook aan het werk te zien in wedstrijden tegen oudere profvoetballers in de Challenger Pro League, kan makkelijker worden ingeschat wat hun limieten, hun karakter en hun algemene niveau zijn. De wedstrijden van belofteteams in de Challenger Pro League worden een extra waardemeter voor scouts. Het enige wapen dat Belgische clubs hebben, is hun jong talent een nieuw contract aanbieden of voor een beperkt bedrag verkopen voor hun contract afloopt. Dat laatste gebeurde vorige maand meermaals. Anderlecht deed het tijdens de afgelopen wintermercato met Julien Duranville en Enock Agyei. Racing Genk met Mika Godts. Club Brugge met Mbamba, Hautekiet en Engels.

Wachten op de volgende CDK

Alle topclubs willen inzetten op de doorstroming van jeugdspelers. Fans zien dat graag. De boekhouder ook. Charles De Ketelaere leverde Club Brugge trofeeën en 30 miljoen euro op. De aanstelling van Carl Hoefkens en Rik De Mil was een keuze om in te zetten op jeugddoorstroming bij Club, maar Hoefkens is vertrokken en jeugdspelers krijgen steeds jonger hun eigen agenda. Geduld staat daar niet altijd op.

We pinnen ons niet vast op een targetcijfer van spelers die moeten doorstromen. Guillian Preud'homme - CEO Club NXT