Arne Engels, van Club NXT naar een basisplaats in de Bundesliga: "De juiste stap"

Een nieuwe Belg in de Bundesliga dus. Arne Engels verloor dan wel met Augsburg bij Dortmund, de 19-jarige Belg gaf meteen zijn visitekaartje af met enkele geslaagde acties en een knappe assist.



Dat vond ook zijn coach Enrico Maaßen, die lof had. "Arne heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. Hij liet zich niet enkel meeglijden met de stroming, maar was spelbepalend voor ons."



Engels zelf was in de wolken met zijn debuut in de Bundesliga. "Het was een geweldig gevoel om in de basiself te staan ​​in mijn eerste wedstrijd. Ik probeerde mijn best te doen en het team te helpen."

"Het is jammer dat we onszelf niet konden belonen met een punt. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we de komende weken zo blijven presteren, we veel punten gaan scoren." Die punten heeft Augsburg nodig, want het kampeert in de degradatiezone.