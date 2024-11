Geen minuut bij Club Brugge, nu in de basis bij de Rode Duivels: de pijlsnelle opmars van Arne Engels

do 14 november 2024 19:59

Andere lucht doet soms wonderen. Arne Engels speelde al sinds zijn 12e voor Club Brugge, maar wachtte tevergeefs op een echte kans. Nu staat de recordtransfer van Celtic in de basis bij de Rode Duivels.

Het is de zomer van 2020 wanneer een flink opgeschoten tiener zijn neus aan het venster steekt bij Club Brugge. De 16-jarige Arne Engels mag in een oefenmatch tegen SK Deinze zijn eerste minuten voor het eerste elftal van blauw-zwart maken. Nadien zou de middenvelder zich ook onderscheiden in de Youth League, met onder meer een doelpunt tegen PSG. En in 1B groeit hij uit tot één van de steunpilaren van trainer Nicky Hayen. Maar dat échte debuut bij de A-kern? In tegenstelling tot bij ploegmaats Cisse Sandra, Lynnt Audoor en Jorne Spileers kwam dat er niet.

Van 1.000 naar 80.000 fans

Misschien was het een geluk bij een ongeluk, want Club duwde Arne Engels - sowieso einde contract - zo onbewust richting een nieuwe uitdaging. De talentvolle middenvelder tekende tot 2027 bij het Duitse Augsburg. De Bundesliga-club wist heel goed wat voor een speler ze binnenhaalden. En dat voor amper 100.000 euro. "Augsburg had ongeveer 15 matchen van mij bekeken en geanalyseerd", deed Engels kort na de overstap zijn verhaal. "Het was één van de redenen waarom de club er voor mij bovenuit stak, ondanks de interesse van enkele andere ploegen. Al was het voornaamste dat ik vast bij de eerste ploeg mocht meetrainen - een cruciale stap voor mijn ontwikkeling."

Augsburg had ongeveer 15 matchen van mij bekeken en geanalyseerd. Arne Engels

Engels vertrekt meteen mee op trainingskamp en maakt tijdens de sessies indruk op trainer Enrico Maaßen. Zelfs zóveel dat hij zijn nieuwe aanwinst eind januari meteen in de basis zet in de topper tegen Borussia Dortmund. Van minder dan 1.000 fans naar plots 80.000 stuks. Al was er van podiumvrees allerminst sprake. Engels liet zich meteen opmerken door uit te pakken met een fraaie assist. De Opwijkenaar zou er in zijn eerste halve seizoen in de Bundesliga nog drie stuks bijdoen.

Ondanks het moeilijke vervolgseizoen bij Augsburg, dat met oude bekende Jess Thorup (ex-AA Gent en -Genk) voor een nieuwe coach kiest, blijft Engels bij momenten indruk maken. Vooral met zijn enorme loopvermogen gekoppeld aan een uitmuntende traptechniek. Onder Thorup is de belofteinternational wel geen onbetwiste titularis meer, maar heel wat ploegen hebben de middenvelder toch hoog op het verlanglijstje staan.

Twee dromen op één dag

Wie Engels ook nadrukkelijk in de gaten houdt, is Domenico Tedesco.



De bondscoach roept het Belgische talent, samen met Mandela Keita, verrassend op als reservepion tijdens de EK-voorbereiding. In september volgt dan de eerste officiële selectie voor de Rode Duivels voor de Nations League. "Geweldig", glunderde Engels in Tubeke. "Het is een eer om hier te zijn en iets waar ik als kind al van droomde. Ik hoop dat ik hier kan tonen wat ik waard ben."

Als je het aan Celtic vraagt: 11 miljoen euro.

Want op de dag dat Engels zijn eerste selectie vernam, mocht de middenvelder eveneens een absolute toptransfer vieren. De Schotse cultclub telde op de slotdag van de zomermercato een recordsom neer voor onze landgenoot.

Die hoge transfersom schept natuurlijk verwachtingen, maar ik heb al bewezen dat ik tegen stress kan. Arne Engels