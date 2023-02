Het WK-verleden van Van der Poel en Van Aert: 4-3 voor de Nederlander bij de profs

2012: WK junioren in Koksijde

Het eerste onderlinge WK-duel vindt plaats in Koksijde. Een Belgisch pakketje legt Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen, maar de Nederlander rijdt solo naar de zege. Het zilver is voor Wout van Aert .

2014: WK beloften in Hoogerheide (Ned)

Ze ontmoeten elkaar weer in 2014 en in het hol van de leeuw verovert Van Aert zijn eerste wereldtitel, weliswaar nog bij de beloften.

In 2013 dubbelt Van der Poel bij de junioren, Van Aert rijdt dan al bij de beloften en wordt 3e in Louisville.

2015: WK profs in Tabor (Tsj)

Dame Fortuna gaat in de clinch met Van Aert, die vrede moet nemen met het zilver. De dan 20-jarige Van der Poel verovert in Tsjechië zijn eerste titel bij de profs.

2016: WK profs in Zolder

1. Wout van Aert

2. Lars van der Haar (Ned)

3. Kevin Pauwels

4. Sven Nys

5. Mathieu van der Poel (Ned)

Een jaar later zet ook Van Aert een eerste streepje bij de grote jongens. Zolder is een gekkenhuis en de decibelmeter gaat nog meer de hoogte in wanneer Van Aert en Van der Poel in elkaar haken.

Lars van der Haar lijkt even de derde hond te worden, maar Van Aert klauwt terug en houdt zijn onverwachte Nederlandse rivaal af. Een ontredderde Van der Poel eindigt zelfs niet op het podium.