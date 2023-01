Uw gids voor het WK veldrijden: starturen, tv-uitzendingen, livestream en Belgen

De apotheose van het veldritseizoen staat voor de deur: van vrijdag 3 februari tot en met zondag 5 februari wordt in Hoogerheide (Nederland) het WK veldrijden georganiseerd. Wanneer is welke cross? Welke wedstrijden zenden we uit? En wie zijn de Belgische deelnemers? Kom het allemaal te weten in onze WK-gids.