WK-selectie: amateur Gerben Kuypers mag Wout van Aert mee aan de wereldtitel helpen

Over iets minder dan 2 weken staat het hoogtepunt van het veldritseizoen op het programma. Net over de Nederlandse grens in Hoogerheide strijden de crossers om de regenboogtrui.

Bij de mannen komt Wout van Aert als een van de twee topfavorieten aan de start. Voor zijn strijd met Mathieu van der Poel heeft bondscoach Sven Vanthourenhout de volgende kompanen geselecteerd:

Jens Adams,

Eli Iserbyt,

Timo Kielich,

Gerben Kuypers,

Laurens Sweeck,

Toon Vandebosch,

Niels Vandeputte en

Michael Vanthourenhout.



Gerben Kuypers doet misschien niet meteen een belletje rinkelen. De 22-jarige crosser, die volgende week jarig is, knokte zich gisteren nog naar een 10e plaats in Benidorm. Eerder veroverde hij de Belgische titel bij de elite zonder contract, won hij de veldrit in Essen en finishte hij als 9e in Koksijde.