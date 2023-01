Sanne Cant rijdt op BK laatste veldrit van het seizoen: "Heb toch geen medaillekans op WK"

Sanne Cant probeert in Lokeren voor de 14e keer op een rij Belgisch kampioen te worden. Maar wat het resultaat ook wordt, het zal de laatste cross van het seizoen worden voor de renster van Crelan-Fristads.



"Het ziet er niet naar uit dat ik over drie weken in Hoogerheide plots grote medaillekansen heb", zegt de drievoudige wereldkampioene. "Dan lijkt het ons beter om een aantal weken extra rust te nemen en de focus sneller naar het voorjaar op de weg te verleggen."

Cant zal een weekje na het BK aansluiten bij de teamstage van Fenix-Deceuninck in Benicasim, in Spanje.

Nog nieuws van het Crelan-kamp is dat Xaydee Van Sinaey haar titel bij de junioren niet zal verlengen. Ze meldt op doktersadvies af voor het BK.