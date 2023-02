Bundesliga-kenner: "Tedesco laat spelers heel modern voetballen en is tactisch creatief"

Tedesco maakte al op jonge leeftijd naam en faam bij clubs als Schalke en RB Leipzig. "Zijn naam verklapt dat hij een Italiaanse Duitser is. Hij is als 2-jarige kleuter van Italië naar Duitsland verhuisd", vertelt Van Doorslaer in De Ochtend.



"Hij heeft daar zijn hele jeugd doorgebracht en zijn hele opleiding gekend. Het klopt dat hij internationaal niet de bekendste naam is, maar in Duitsland heeft hij op korte tijd toch al wel een flinke reputatie opgebouwd."



"En dat is omdat hij als jonge trainer snel veel succes gehaald heeft. En succes betekent niet noodzakelijk prijzen pakken. Dat heeft hij wel gedaan met Leipzig, waarmee hij vorig jaar de beker won."



"Maar hij heeft vooral indruk gemaakt, omdat hij de clubs waar hij terechtkwam heel snel kon omturnen naar een succesvol geheel. Dat deed hij eerst bij Schalke, waar hij als vrij jonge, onbekende coach is binnengehaald. Hij heeft die vicekampioen gemaakt."



"Hij heeft dat bij Leipzig overgedaan, toen hij in december 2021 overnam van de Amerikaan Jesse Marsch, waar het niet te best mee lukte." Hij bracht RBL van 11 naar 4, de halve finale van de Europa League én de DFP-Pokal.

"Waarom zo snel de dieperik in bij clubs?"

Van Doorslaer maakt wel volgende kanttekening. "Het opvallende is wel dat het nooit heel lang duurt. Hij is blijkbaar in staat om een groep veel beter te laten voetballen, tactisch en technisch. Maar dat werkt maar een tijdje, dat is tenminste wat we moeten zeggen op basis van deze ervaringen."



"Nadien is het vrij snel de dieperik in getuimeld. Dat zullen ze zich bij de voetbalbond ook wel afgevraagd hebben."



"Het is iemand die geweldig veel indruk kan maken, als hij een technische of tactische uiteenzetting geeft. Dat geldt wellicht ook voor de spelers, de vraag is dan hoe lang dat dan aansleept..."



"Als hij eenmaal de greep op de spelersgroep kwijt is, heeft hij het blijkbaar moeilijk om die terug te vinden."



"Natuurlijk wordt het voor hem de eerste keer bij een landenteam, wat ook iets heel anders is. Nu zie je je groep maar een paar keer per jaar."

