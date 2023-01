Peter Vandenbempt over de keuze voor Domenico Tedesco: "Absolute toppers waren niet haalbaar"

Op wat punten en komma's na is het zeker dat Domenico Tedesco Roberto Martinez zal opvolgen als bondscoach van de Belgische nationale ploeg. Sporza-journalist Peter Vandenbempt legt uit hoe de voetbalbond bij de Duitser is uitgekomen en wat zijn voornaamste opdrachten worden.

Helemaal officieel is de aanstelling van Domenico Tedesco als nieuwe bondscoach nog niet. Dat komt omdat RB Leipzig, dat hem ontslagen heeft, hem nog altijd uitbetaalt. Er moet nog eerst een akkoord gevonden worden met die club, dat wordt wellicht iets voor morgen of overmorgen.



Tedesco was de eerste op het lijstje van de taskforce. Sinds gisteren wisten we ook dat de andere naam waar ze mee bezig waren, Peter Bosz was; een heel ander profiel eigenlijk. Helemaal in het begin hoorde ik dat Joachim Löw ook op een lijstje stond. Dat zou met zijn ervaring als bondscoach (hij werd wereldkampioen met Duitsland) toch een interessant profiel geweest zijn. Maar ik laat me vertellen dat er nooit met hem is gesproken. Viavia had hij laten weten dat hij niet geïnteresseerd is. De realiteit is dat de absolute topcoaches ofwel aan de slag zijn bij een topclub ofwel gewoonweg niet betaalbaar voor de Belgische voetbalbond. Ze hebben zich gerealiseerd dat de categorie waar ze eerst aan dachten, niet haalbaar is voor toch nog altijd een kleine federatie als de Belgische.

Roberto Martinez was 6 jaar geleden wél haalbaar, omdat hij intussen al 5 miljoen ontslagpremie uitbetaald had gekregen. Bovendien kreeg hij op termijn 2 lonen, omdat hij 2 taken (bondscoach en technisch directeur) uitvoerde.



Vercauteren als klankbord en om weerwerk te bieden

Domenico Tedesco is nog maar 37 jaar, maar hij zit toch al een tijdje in het vak. Hij maakt deel uit van de laptopgeneratie, waar ook bijvoorbeeld Bayern-coach Nagelsmann toe behoort. Hij werkt dus met data, staat voor een energiek voetbal. Hij is ook gewend aan de top of subtop te werken. Tedesco haalt doorgaans heel snel resultaten. Eerst bij Erzgebirge Aue en later ook bij Schalke. Ook bij RB Leipzig was hij heel erg succesvol, met een 4e plaats, bekerwinst en de halve finales van de Europa League. Ik denk niet dat de Rode Duivels zelf inspraak hebben gehad bij deze aanstelling en zo is het maar goed ook. Het is niet aan hen om de bondscoach te kiezen, wel om te werken met wie de taskforce en bij uitbreiding de voetbalbond aan hen voorstelt. Wie misschien wel inspraak had, is de vermoedelijke nieuwe technisch directeur, Frank Vercauteren. Ik vind zijn komst een goeie zaak, want hij is toch iemand met veel ervaring. Bovendien mag er toch ook nog een beetje een Belgische verankering zijn, want Tedesco neemt een volledig buitenlandse staf mee, mensen die hij al jaren vertrouwt. Misschien kunnen we met Thomas Vermaelen als assistent toch ook nog een Belgische link behouden. Vercauteren heeft ook ervaring bij voetbalbond (als bondscoach), zij het in een heel ander tijdperk. Dat was toen nog de archaïsche bond. Hij is iemand die gedreven is en mee geëvolueerd is met zijn tijd. Maar hij is vooral iemand die een klankbord kan zijn voor Tedesco, die hem weerwerk kan bieden. Dat was de laatste jaren toch nodig. Vercauteren kan met al zijn ervaring een redelijk jonge trainer perfect begeleiden.

Ik denk niet dat de Rode Duivels inspraak hebben gehad bij deze aanstelling en zo is het maar goed ook. Peter Vandenbempt

Wie neemt hij mee in zijn nieuwe verhaal?