Domenico Tedesco (37) nu ook officieel nieuwe bondscoach Rode Duivels: "Meteen op zelfde golflengte"

Domenico Tedesco is de opvolger van Roberto Martinez als bondscoach van de Rode Duivels. Dat heeft de Belgische voetbalbond woensdag bekendgemaakt. "Vanaf het eerste gesprek voelde ik dat het goed zat," zegt de 37-jarige Duitse Italiaan. Ook de aanstelling van Frank Vercauteren als technisch directeur is nu officieel.

Twee maanden na het afscheid van Roberto Martinez hebben de Rode Duivels nu ook officieel een nieuwe bondscoach: Domenico Tedesco. De Italiaanse Duitser krijgt een contract tot na het EK van 2024. "Vanaf het eerste gesprek voelde ik dat het goed zat, we zaten meteen op dezelfde golflengte. Ik ben erg gemotiveerd en kan niet wachten om eraan te beginnen. Het is een grote eer voor mij om de nieuwe bondscoach van België te zijn!", zegt Tedesco in een eerste reactie.

Vrijdag 24 maart wordt zijn eerste grote afspraak. Dan voetballen de Rode Duivels in en tegen Zweden in de voorrondes van het EK. Enkele dagen later staat in Keulen een oefenmatch tegen Duitsland op het programma. Tedesco mag bij de voetbalbond samenwerken met Frank Vercauteren, de nieuwe technisch directeur. "Ik ben zeer enthousiast om deze nieuwe belangrijke stap in mijn loopbaan die ik al enige tijd aan het voorbereiden ben, aan te gaan", zegt Vercauteren, officieel "Sports Director Football". "Tussen 2008 en 2009 was ik al actief bij de KBVB, maar ik heb gemerkt dat de Voetbalbond in de tussentijd enorm in positieve zin is veranderd. België heeft ook het geluk al enkele jaren te kunnen rekenen op een grote groep talenten, maar we mogen nooit op onze lauweren rusten." "Het is dan ook onze plicht de toekomst voor te bereiden. Het volstaat niet sterk te zijn op papier; het belangrijkste is om onze kwaliteiten om te zetten in resultaten op het veld, en dit met al onze nationale ploegen. Dit moet onze ambitie zijn. (Wie is Domenico Tedesco? Scrol omlaag voor een portret)

Domenico Tedesco op het oefenveld van RB Leizpig.

Laptoptrainer

Domenico Tedesco is zeker niet de bekendste trainer, toch niet in ons land. De 37-jarige coach is geboren in Italië en opgegroeid in Duitsland. Hij koos al snel voor het trainersvak. Daarmee behoort tot Tedesco tot de generatie "laptoptrainers", net zoals Julian Nagelsmann (Bayern München) en Thomas Tuchel (ex-PSG en -Chelsea). Het zijn coaches die geen groot verleden als profvoetballer hebben, maar wel veel kennis van management, psychologie, tactiek en statistiek. Op zijn 31e mocht Tedesco zich gediplomeerd trainer noemen. De Duitse Italiaan studeerde samen met Nagelsmann af, nota bene met betere cijfers dan de huidige coach van Bayern München. Tedesco was toen al aan de slag. In 2008 begon hij op zijn 22e als assistent-coach bij Stuttgart. Daarna coachte hij de U17 van de club, om in 2015 de overstap te maken naar de jeugd van Hoffenheim, waar ook Nagelsmann werkte.

Bayern-coach Julian Nagelsmann studeerde samen met Domenico Tedesco af.

Schalke 04 en Spartak Moskou

In maart 2017 begon Tedesco als T1 bij tweedeklasser Aue. Na enkele maanden haalde Schalke 04 hem naar de Bundesliga. Bij de Königsblauen zong Tedesco het anderhalf seizoen uit. Een 0-7-nederlaag in de Champions League tegen Manchester City deed hem de das om in Gelsenkirchen.

Bij Schalke moet Domenico Tedesco opkrassen na een 7-0-nederlaag in de Champions League tegen Manchester City.

Duitse beker met RB Leipzig

Daarna kwam Spartak Moskou aankloppen. Tedesco tekende voor anderhalf jaar, maar na een jaar verliet hij Rusland in volle coronacrisis. In december 2021 nam Tedesco het roer over bij de Duitse topclub RB Leipzig. Hij leidde het team naar de 4e plaats in de Bundesliga, de halve finales in de Europa League én winst in de Duitse beker. Zijn tweede seizoen in Leipzig eindigde al in september. Tegenvallende resultaten in Duitsland en in de Champions League betekenden het einde voor hem bij het vlaggenschip van Red Bull. Over twee maanden staat Tedesco voor zijn vuurdoop bij de Rode Duivels.

Leuk weetje: Tedesco is Italiaans voor Duitser.

Domenico Tedesco met zijn grootste prijs tot nu toe: de DFB-Pokal.

De vorige teams van Domenico Tedesco