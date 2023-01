Rode Duivels oefenen op 28 maart in en tegen Duitsland

Laatste keer in oktober 2011, laatste zege in 1954

De meest recente ontmoeting tussen de 2 landen vond al meer dan 10 jaar geleden plaats, in oktober 2011, toen de Duitsers in Düsseldorf met 3-1 wonnen in een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2012. Dat was het laatste grote toernooi dat de Rode Duivels misten.



Voor de laatste Belgische zege moeten we al terug naar september 1954, toen de Belgen op de Heizel in een oefenduel met 2-0 vierden met goals van Rik Coppens en Pol Anoul.



De overige 3 zeges dateren uit de prehistorie van het internationale voetbal. In 1910, 1911 en 1913 won België zijn eerste 3 ontmoetingen met de oosterburen.



Alleen in een vriendschappelijke interland in 1982 in München hielden beide landen elkaar in evenwicht (0-0).



België opent zijn kwalificatiecampagne voor EURO2024 enkele dagen eerder op 24 maart met een uitduel in Zweden. Met welke bondscoach België dan aantreedt, is nog niet bekend. Een taskforce van de Belgische bond is volop bezig met de vacature.