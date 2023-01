Op haar 31e zwicht olympisch kampioene Kiesenhofer dan toch voor de WorldTour

Anna Kiesenhofer is naast een eminent wiskundige ook een steengoede wielrenster. Alleen rijdt de Oostenrijkse niet graag in een groep.



Het is dan ook niet toevallig dat ze dankzij een ellenlange solo olympisch kampioen werd op de Olympische Spelen van Tokio.



Kiesenhofer had in 2017 bij de Lotto-Soudal Ladies wel even geproefd van het leven binnen een wielerploeg, maar ze verkoos toch eerder een leven als einzelgänger.



Tot ze zich vorig jaar in september aansloot bij Soltec, om toch eens de Ronde van Spanje kunnen rijden.



Die ervaring - ze werd 20e in het eindklassement - smaakte blijkbaar naar meer, zodat ze nu op haar 31e voor het eerst écht tot de WorldTour toetreedt. "Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging", zegt ze op de site van Israel-Premier Tech. "Ik wil me vooral richten op de zware wedstrijden, zoals de Tour de France."