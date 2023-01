Is Djokovic de GOAT? Gerlo: "Moeilijke discussie, maar hij heeft die over-mijn-lijk-mentaliteit"

Het blijft voorlopig nog een discussiepunt: wie is de allergrootste tennisser aller tijden? Roger Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic. De Griek Stefanos Tsitsipas noemde die laatste, die het record van 22 grandslamtitels van Rafael Nadal evenaarde, na zijn verloren finale in Melbourne "de allergrootste". Wat vindt tenniscommentator Dirk Gerlo in onze podcast De Tribune?

Djokovic won de Australian Open op een formidabele manier voor de 10e keer, evenaart het grandslamrecord én is weer de nummer 1 van de wereld. Gerlo: "Ik vind het een moeilijke discussie. Is hij de grootste aller tijden? Wie weet wat er over 10 of 15 jaar aankomt."



"Maar op dit moment is hij de beste, met wat hij allemaal neerzet en met wat hij allemaal gemist heeft. Stel je voor dat hij zich had laten vaccineren, dan kon hij vorig jaar wel de Australian en de US Open spelen. Het hadden er meer kunnen zijn dan 22. Maar dat geldt ook voor Federer en Nadal."



"Wat hij heeft neergezet in Australië is behoorlijk indrukwekkend. Hij zat met een hamstringblessure in de eerste week. Zijn coach Goran Ivanisevic zei dat 90 procent van de spelers een doktersbriefje zou tonen en er niet aan zou beginnen."



"Djokovic heeft die over-mijn-lijk-mentaliteit. Als iemand die mentaliteit verpersoonlijkt, is het natuurlijk Novak Djokovic."



"Als hij het nu moeilijk heeft, denkt hij terug aan de periode uit zijn jeugd: hij heeft zichzelf gehard"

De emoties zondag na de finale - hij liet zijn tranen de vrije loop - zagen we nog niet vaak bij de 35-jarige tenniskampioen. "Inderdaad. Hij zei ook dat het uiteindelijk misschien wel zijn mooiste overwinning ooit was."



"Wat er vorig jaar gebeurd is, zal wel meegespeeld hebben." Toen werd Djokovic het land uitgestuurd, omdat hij niet gevaccineerd was tegen corona. "Dat is voor hem een enorme motivatie geweest."



"Om die mentaliteit van de Serviër beter te begrijpen zou je moeten teruggaan naar zijn beginperiode als tennisser. Zijn ouders waren zeker niet rijk, in tegenstelling tot Nadal en Federer met begoede ouders. Djokovic' ouders baatten ergens een restaurant uit in de Servische bergen."



"Daar loopt Djokovic rond. Er liggen 3 tennisveldjes en hij staat te kijken. Een coach, Jelena Gencic, vraagt of hij ook eens wil proberen. Een paar dagen later zegt Gencic tegen zijn ouders: "Dat is een goudklompje.""



Een Nadal en Federer zijn door de hele tenniswereld geliefd geweest. Djokovic was altijd de buitenstaander. Hij heeft altijd tegen van alles en nog wat moeten opboksen. Dirk Gerlo

"Die Gencic, die handbalinternational was en ook Wimbledon speelde bij de junioren, heeft gedurende 6 jaar Djokovic gevormd tot de speler die hij nu geworden is. En dan bedoel ik niet alleen tennistechnisch, zij heeft hem ook een mentaliteit bijgebracht, waar hij nu nog altijd zijn profijt uithaalt."



"Er waren ook de oorlogsomstandigheden in de periode toen hij tiener was. Dat heeft een enorme indruk op hem gemaakt."



"Hij wist ook dat de investering die zijn ouders en familie gedaan hebben, moest opleveren. Hij is op zijn 12e op zijn eentje naar München getrokken om in de academie van Nikola Pilic maanden te verblijven." "Hij zegt zelf over die periode dat hij als 12-jarige moedig en hard moest zijn voor zichzelf. Die mentaliteit heeft hij zichzelf bijgebracht. Als het nu moeilijk gaat, denkt hij terug aan die periode."



"Een Nadal en Federer zijn door de hele tenniswereld, door alle supporters, geliefd geweest. Djokovic was altijd de buitenstaander, Servië was een beetje de agressor in die oorlogsperiode. Hij heeft altijd tegen van alles en nog wat moeten opboksen en dat heeft hem als speler enorm sterk gemaakt."



"Hij heeft een backhand zoals niemand en is nog altijd erg soepel"

De mentaliteit is dus een absolute plus. "Maar puur technisch is hij ook fenomenaal. Hij heeft niet de zwaarste forehand, niet de zwaarste topspin van iedereen. Maar hij heeft een backhand zoals niemand er een heeft."



"In de finale hoor ik dan dat Tsitsipas niet gebracht heeft wat hij zou moeten brengen. Hij speelde inderdaad niet zo vrijuit als anders, maar aan de andere kant van het net staat wel Djokovic. Een man met een fenomenale return, die jou meteen onder druk zet. Dan ga je forceren en ga je al wat vaker in de fout."



"Een Tsitsipas zal misschien tegen 98 procent van zijn tegenstanders de baas zijn op de baan, maar er is er gewoon één beter. Op dit moment is - denk ik - niemand tegen Djokovic opgewassen."



De wissel met de jonge garde is nog niet voor meteen, stelde Gerlo vast. "Maar ze komen wel nadrukkelijker op de deur kloppen. Het is wachten op Carlos Alcaraz, het was jammer voor het toernooi dat die met een beenblessure niet kon meedoen en zo zijn nummer 1 verspeelde."

Van in zijn jeugdjaren heeft hij geleerd dat stretchen het belangrijkste is wat moest gebeuren tijdens de dag. Dirk Gerlo