Mister Australian Open: Djokovic wint voor de tiende keer in Melbourne

clock 12:46 12 uur 46. Tsitsipas heeft ook in de derde set zijn huid duur verkocht. Wie dacht dat de veer gebroken was bij Tsitsipas na het verlies van een felbevochte derde set, kwam bedrogen uit. De Griek sleepte er opnieuw een tiebreak uit en kwam daarin terug van een 5-0-achterstand tot 6-5. Pas het derde matchpunt was het goede voor Djokovic. De Serviër speelt zijn tiende finale in Melbourne en wint voor de tiende keer. Ongelooflijk!!



clock 11:32 11 uur 32. Wat zal Tsitsipas balen: hij laat setpunt liggen en verliest tiebreak! Novak Djokovic heeft ook de tweede set binnengehaald. Wat een mentale tik moet dat zijn voor Tsitsipas, want de Griek speelde een veel betere tweede set. Alleen al de duur van set twee is daar een bewijs van. Djokovic is een uur en 11 minuten bezig geweest voor deze set, bijna dubbel zo lang als in de eerste set. Tsitsipas had zelfs een setpunt op de opslag van Djokovic, maar uiteindelijk sleepte Djokovic zich naar een tiebreak. Daarin leek hij het laken vrij snel naar zich toe te trekken, maar Tsitsipas toonde weerbaarheid. Al mocht dat uiteindelijk dus niet baten. Kan Tsitsipas zich optrekken aan de tweede set? Alles aan zijn spel was beter dan in de eerste set: de service, zijn returns, het vertrouwen waarmee hij de bal raakte en het aantal fouten.



Alleen al de duur van set twee is daar een bewijs van. Djokovic is een uur en 11 minuten bezig geweest voor deze set, bijna dubbel zo lang als in de eerste set.



Tsitsipas had zelfs een setpunt op de opslag van Djokovic, maar uiteindelijk sleepte Djokovic zich naar een tiebreak. Daarin leek hij het laken vrij snel naar zich toe te trekken, maar Tsitsipas toonde weerbaarheid. Al mocht dat uiteindelijk dus niet baten.

Kan Tsitsipas zich optrekken aan de tweede set? Alles aan zijn spel was beter dan in de eerste set: de service, zijn returns, het vertrouwen waarmee hij de bal raakte en het aantal fouten.