Peter Vandenbempt ziet Union als dé uitdager van Genk: "Onder Geraerts is het nog offensiever"

Club wint, maar blijft ziek

Meer dan de overwinning, de voorbeeldige inzet en de plek in de top 4 was er niet om blij over te zijn. Als je sinds eind oktober niet meer hebt gewonnen, dan is dat het belangrijkste.

Een eervolle vermelding voor Lang die voor initiatief, kwaliteit en inzet zorgde. Ook voor Vanaken zijn efficiëntie en Mignolet die zijn werk heeft gedaan.



De defensie van Club Brugge lijkt tegenwoordig op een rubiks kubus. Coach Parker blijft maar schuiven en draaien en de keuzes zijn telkens weer verkeerd.

De fouten stapelden zich op bij Boyata en Mata en ook aanvallend werden verkeerde keuzes gemaakt. Er is zelden rust in dat elftal. Jaremtsjoek ingevallen en wéér gewisseld. Ook voor hem was het opnieuw niet een avond om vrolijk van te worden.

En wat is er gebeurd met Onyedika? In de eerste maanden van het seizoen was hij ronduit sensationeel, ook in de Champions League. Hij is onherkenbaar nu, net zoals het hele elftal.

In die maanden werd het toen terecht bestempeld als het sterkste in vele jaren en nu is er een mental coach nodig om vertrouwen terug te winnen en het liefst snel want met dit soort prestaties kan je wel nog wegkomen tegen Zulte Waregem, dat terecht een staande ovatie kreeg van het publiek.

De volgende tegenstanders van Club heten Antwerp, Union en Benfica en dat zijn er allemaal met heel veel van wat Club Brugge heel weinig heeft: vorm en vertrouwen.