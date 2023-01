Club Brugge mag na 7 speeldagen nog eens vieren na moeizame en zuinige zege tegen Zulte Waregem

Zulte Waregem - Club Brugge in een notendop:

Vanaken bezorgt Essevee koude douche

Vier wedstrijden lang kreeg Scott Parker de Brugse trein niet op de rails en dus herschikte hij nog maar eens de wagonnetjes. Mechele werd na zijn ongelukkige owngoals tegen Anderlecht en Charleroi op de bank gezet en kreeg daar het gezelschap van Jaremtsjoek en Nusa. Boyata, Jutgla en Skov Olsen kregen dan weer hun kans bij de landskampioen.



Jutgla bedankte al in de openingsfase met een bepalende actie. Al wegglijdend zette hij Lang op weg naar de 0-1. Die zag zijn treffer eerst afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR greep in. Droomstart voor Club, al wierp het vroeg uitvallen van Jutgla wel een schaduw.



In plaats van door te duwen na de vroege goal, zakte Club als een pudding in elkaar. Zulte Waregem was een pak gretiger, maar kwam niet aan kansen. Bij de eerste mogelijkheid op het halfuur was het wel meteen raak. Mata ging de mist in op een voorzet van Ciranni en Ndour profiteerde optimaal: 1-1.



Bij Club piepte en kraakte het achteraan langs alle kanten. Op een vrije trap van Brüls trof Vossen bijna raak tegen zijn ex-club en ook Ndour kwam tot twee keer toe dicht bij de 2-1. Eerst lag Mignolet in de weg, daarna besloot de spits in één tijd naast na een heerlijk opwippertje van Brüls.



Wat Zulte Waregem niet lukte, daar slaagde Club kort voor de rust uit het niks wel in. Op een hoekschop kopte Meijer de bal goed terug naar Vanaken en die joeg de 1-2 in één tijd hard in doel. Perfecte timing voor Club, een koude douche voor Essevee.