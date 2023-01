Licht gaat uit bij Stengs en Raman in topaffiche zonder flitsen

Anderlecht - Antwerp in een notendop:

Overwicht zonder kansen voor Anderlecht

Anderlecht tegen Antwerp, of een ploeg in crisis tegen een ploeg-in-vorm. Toch was het een aanvalslustig paars-wit dat het laken naar zich toe trok. Dat leverde applaus van het thuispubliek en vooral veel balbezit op, maar het overwicht leidde niet tot doelgevaar.

Bij Antwerp stond de pas aangekomen nieuwkomer Gyrano Kerk meteen in de basis als vervanger van de geschorste topschutter Janssen. De Nederlander kwam net als zijn ploegmaten nauwelijks in het stuk voor. Slechts één keer kon Antwerp dreigen toen Balikwisha de vrijstaande Muja bereikte, maar die besloot in één tijd naast.

Ook Anderlecht kwam ondanks de dominantie maar één keer dicht bij een treffer. Balverlies van Stengs leidde een snelle omschakeling in, het afstandsschot van Verschaeren ging uiteindelijk nipt naast.