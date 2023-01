Jente Hauttekeete klimt als tweede Belg ooit boven de 6000 punten op de zevenkamp

Jente Hauttekeete is zondag als tweede geëindigd in de zevenkamp in het Franse Aubière. Het twintigjarige meerkamptalent totaliseerde 6059 punten en is pas de tweede Belg ooit die door de grens van de 6000 punten kan breken.

Bij het Belgisch record van Thomas Van der Plaetsen, dat sinds 2014 op 6259 punten staat, kwam Hauttekeete nog niet in de buurt. De limiet voor het EK indoor in Istanboel haalde Hauttekeete eveneens nét niet. Die staat op 6140 punten. Kwalificatie via de World Ranking is wel nog een optie.

Hauttekeete opende met 7"06 op de 60 meter, een evenaring van zijn persoonlijke record. In het verspringen bleef hij met 7 meter en 14 centimeter een kleine 20 centimeter onder zijn PR.

In het kogelstoten strandde hij met 14 meter en 8 centimeter op vier centimeter van zijn verste worp. De eerste dag afsluiten deed hij met een PR van 2 meter 12 in het hoogspringen.

De tweede dag begon Hauttekeete met 8"11 op de 60 meter horden, twaalf honderdsten boven zijn beste tijd. Daarna volgde in het polsstokspringen (5 meter en 1 centimeter) een persoonlijke verbetering van maar liefst 31 centimeter.

Op de afsluitende 1000 meter liep hij opnieuw een persoonlijk record van 2'43"40. Hij wipte zo in de Belgische ranking over Hans Van Alphen en Niels Pittomvils.