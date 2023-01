Beresterke Robin Hendrix duikt in Karlsruhe ruim onder de EK-limiet op de 3.000 meter

Robin Hendrix is zijn seizoen met een vliegende start begonnen. Onze landgenoot etaleerde bij zijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen zijn snelle benen. In het Duitse Karlsruhe dook Hendrix - met 7'40"53 - ruim onder de EK-limiet op de 3.000 meter. Hij is zo al de dertiende individuele Belgische atleet die een ticketje naar Istanboel te pakken heeft.