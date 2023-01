Eddy Demarez worstelt met vraag na verloren WK-finale: "Wat als wapen Alexander Hendrickx erbij was?"

Teleurstelling. Het codewoord voor Eddy Demarez na een zenuwslopende WK-finale. De Red Lions trokken dit keer aan het kortste eind in de shout-outs, waardoor Duitsland nipt het goud wegkaapte. "Opnieuw de WK-finale halen is ongelooflijk, maar voor deze ploeg is zilver een ontgoocheling", meent onze man in India.