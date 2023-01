Luc Nilis wordt spitsentrainer bij Genkse jeugd: "Jonge spelers naar volgend niveau brengen"

Dat de Genkse jeugd iets zal opsteken van Luc Nilis staat buiten kijf. De voormalige topspits staat bekend voor zijn fluwelen traptechniek en scoorde 254 keer als prof. Nilis maakte vooral grote sier bij PSV, waar de Braziliaanse goalgetter Ronaldo onze landgenoot roemde als beste speler met wie hij ooit samenspeelde.

Nu mag de intussen 55-jarige Nilis zijn kennis en ervaring dus gaan doorgeven aan de Genkse talenten. Nilis krijgt bij KRC Genk een contract van onbepaalde duur en komt voltijds in dienst. Hij zal in Genk werken met spelers vanaf de U15.

"We zijn enorm trots dat we Luc voltijds in dienst kunnen nemen in onze

jeugdwerking", zegt Head of Football Dimitri de Condé.

"In zijn actieve voetbalcarrière was Luc een genie op het veld. We zijn ervan overtuigd dat hij onze jonge talenten op gebied van vista, (trap)techniek en looplijnen de kneepjes van het vak leren en hen ka lanceren voor een mooie

carrière."



Ook Nilis zelf is gelukkig met zijn nieuwe job. "De jeugdopleiding van KRC Genk geniet wereldwijde faam", klinkt het.

"Vele absolute wereldtoppers hebben hier de basis gelegd van hun roemrijke carrière. Het bewijs werd gisteren nog geleverd op het Gala van de Gouden Schoen. De volledige top drie van beste Belgen in het buitenland zijn namelijk opgeleid in onze Academy."

"Ik hoop mijn ervaring te kunnen overbrengen aan de jonge spelers die hier vandaag rondlopen en hen naar een volgend niveau te brengen."