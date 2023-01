De dunne balans tussen fietsen, voeding en gewicht: "Er verandert iets heel hard"

Bij de ploeg van Wout van Aert en co werken ze met personalized plates: een renner weet perfect wat hij kan of moet nuttigen met de juiste hoeveelheid per bouwsteen.

Gewicht en de weegschaal, het is lange tijd een taboe geweest in de wielersport. Bij de mannen én de vrouwen.

Ook in het peloton fietst men niet weg van de problematiek en de erfenis. "Marlen Reusser (SD Worx) heeft een brief geschreven naar de UCI dat er meer aandacht moet komen voor een minimaal BMI."

"Er moeten altijd periodes zijn waarin je eet waar je zin in hebt"

Lotte Kopecky verloor 3,5 kg: "Haalbaar als je het onder begeleiding in bepaalde periodes doet"

Wat Jumbo-Visma is bij de mannen, is SD Worx bij de vrouwen: de crème de la crème.

Lotte Kopecky is een van de kopvrouwen bij het Nederlandse topteam. Eerder deze maand vertelde ze tijdens de ploegvoorstelling dat ze 3,5 kilogram vermagerd is. "Maar ik trap nog altijd dezelfde waarden", voegde ze er aan toe.

Analiste Ine Beyen: "Toen ik dat las, vroeg ik me af of ze dat onder begeleiding gedaan heeft. Deze winter is er de breuk geweest met haar coach en partner Kieran De Fauw."

"Voor alle duidelijkheid: ik vond dat Lotte er bij de ploegpresentatie erg goed uitzag. Scherp, ja, maar dat is ook logisch omdat van 8-12 februari het EK op de piste al volgt. Dat is het eerste piekmoment van Lotte."

"Ze wil op de baan dit jaar al heel veel punten pakken voor de kwalificatie voor Parijs 2024. Als er één iemand kan pieken en scherp kan staan, dan is het Lotte wel."

"Ik herinner me dat Jolien D’hoore op de piste in Rio ook messcherp stond. Dat was uitzonderlijk voor haar, maar het is toen ook gelukt met haar bronzen medaille."

"Als je dat gewichtsverlies onder begeleiding doet in bepaalde periodes, dan is het perfect haalbaar."