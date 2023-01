Remco Evenepoel puft bij 40 graden: "Weer een dag in het paradijs"

"Ik wilde nog iets proberen in de laatste kilometer, maar er was te veel tegenwind", vertelde Remco Evenepoel over de finale die niet in beeld kon worden gebracht door de Argentijnse tv.

"Lampie ( Yves Lampaert) kon zijn kans gaan in de sprint. Onze sprinters waren gelost."

Voor Evenepoel werd het een warme verjaardag. Ook een lastige? "Voor mij viel het mee. De klim was niet zo lastig, maar de wind maakte het nog pittig. Ik kijk uit naar mijn ijsje vanavond."

"Het was lang en saai. Enfin, saai nu niet, maar de weersvoorspellingen klopten ook niet."

"Ze zeiden dat het 25 graden zou zijn, het was 40 graden. Another day in paradise."