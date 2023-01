Gaviria haalt zijn gram in San Juan, hij klopt Sagan in spurt van uitgedund peloton en is leider

Fase per fase

Fase per fase

clock 23:22 23 uur 22. We hadden een uitval van Filippo Ganna verwacht, maar die kwam er héél laat, op zowat 400 meter van de witte lijn. Fernando Gaviria moest daardoor heel snel aan de bak, maar hij had voldoende jus om niet zonder woorden te vallen. Peter Sagan moest nog even uitwijken voor Ganna, maar werd op zijn waarde geklopt.

clock 23:22 23 uur 22. Er is helaas ook nog een valpartij gebeurd in volle sprint, maar het is niet duidelijk wie pech heeft.

clock 23:21 23 uur 21. Gaviria! Het is dan toch Fernando Gaviria die nog eens in de roos schiet. Hij remonteert Filippo Ganna en houdt Peter Sagan af.

clock 23:21 23 uur 21. Filippo Ganna probeert het toch nog, de sprinters antwoorden.

clock 23:20 23 uur 20. Op rechts komt er toch nog een ultieme zweepslag, maar is deze waaghals opgewassen tegen dit gedecimeerde peloton? Neen.

clock 23:19 23 uur 19. Daar is de stoet. Het lijkt een sprint te worden.

clock 23:19 Laatste km. Tussen al het groen van de bomen wappert de rode vod. Wie komt als winnaar uit deze loterij?

clock 23:14 23 uur 14. Met een beetje geluk kunnen we de laatste 500 meter opvangen met de vaste camera's. Meer helaas niet...

clock 23:12 23 uur 12. De eerste motoren en auto's snellen over de witte lijn. De ontknoping is nabij. Alleen kunnen we u helaas niet melden wat er gebeurt. Surprise!

clock 23:10 23 uur 10. De Argentijnse regie maakt het bijzonder spannend: het tv-signaal geeft weer de geest.

clock 23:07 23 uur 07. In Barreal valt de schaduw over de laatste rechte lijn. De vlaggen van een van de sponsors vertellen ons dat de wind vrij hevig staat.

clock 23:03 23 uur 03. Fernando Gaviria heeft nog 4 luitenanten, Peter Sagan 3. Er moet en zal straks nog aangevallen worden. Toch?

clock 23:01 23 uur 01. Nog 15 kilometer. Gisteren kon hij zijn originele plannetje niet uitvoeren, tovert Remco Evenepoel straks nog iets uit zijn hoed? TotalEnergies en Movistar hebben al heel wat jasjes uitgedaan. Een loeiharde aanval kan hen straks in de problemen brengen.

clock 22:57 Remco Evenepoel laat zich begeleiden door Jan Hirt en Yves Lampaert in het eerste peloton.

clock 22:56 22 uur 56. Ook DSM heeft nog een pakket in het eerste peloton, maar Sam Welsford is er niet meer bij. Ze trekken vandaag de kaart van Tobias Andresen en Marco Brenner.

clock 22:52 22 uur 52. Nog 20 kilometer. We naderen het slotakkoord van deze lange dag met 2.600 hoogtemeters. Movistar staat de loge nu even af aan TotalEnergies. Verstandige call vanuit de volgwagen.

clock 22:48 Wekker bij Trek. De tussensprint bewijst dat Trek-Segafredo alert is. De ploeg van ritwinnaar Quinn Simmons steekt de seconden weg. Denkt hij stiekem toch aan de leiderstrui en zelfs meer?

clock 22:44 22 uur 44. Movistar blijft prominent het peloton dirigeren. Als ze maar niet overmoedig zijn...

