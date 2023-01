Doelman Lettens is streng na WK met Red Wolves: "Schandalig gebrek aan efficiëntie"

Doelman Jef Lettens was bijzonder streng na de nederlaag. "Mijn gevoel? Wrang. We spelen hier 6 wedstrijden en in 3 of 4 van die matchen is de keeper van de tegenstander de man van de match. Wat wil dat zeggen? De kansen zijn er maar we werken ze niet af."

"Dat kan een keer gebeuren, maar geen 2, 3 of 4 keer. Is dat een gebrek aan niveau? Is dat een slechte ingesteldheid? Het klinkt misschien hard, maar ik vind dat schandalig. In de verdediging kunnen we dan nog doen wat we willen en hameren op positiviteit, maar het wordt mentaal na een tijd heel zwaar om je daar telkens over te zetten."

"Tegen Bahrein kan je nog zeggen dat het lag aan een gebrek aan energie, maar dan mag je je daarna niet nog eens aan die steen stoten."

Lettens is dan ook ontevreden over dit WK. "We moeten er geen doekjes om winden: aanvallend hebben we gefaald. Dat heeft ons 4 punten gekost en wie weet wat was er nog mogelijk tegen Kroatië en Egypte. Het is een gemiste kans en een gemist toernooi. We zijn veel beter dan dit."

"Het is frustrerend. Het zijn altijd dezelfde spelers die babbelen in de kleedkamer en die vragen om positiviteit en energie. Maar als we dan dit tonen op het veld dan stellen we ons de vraag wat we aan het doen zijn. Je moet individueel presteren, maar dan moet je ook nog eens voor anderen presteren."