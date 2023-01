Eerste WK voor België loopt af met een sisser tegen Team USA

clock 16:54

16 uur 54. einde: 24-22. De Amerikanen spelen de wedstrijd goed uit en boeken hun tweede WK-zege in de handbalgeschiedenis. België blijft op 1 steken en dat mogen ze zichzelf aanwrijven. Als Bahrein een gemiste kans was, dan is deze match het zeker. Morgen keren de Belgen terug naar huis. Over 6 weken geven ze Griekenland partij in de voorrondes van het Europees kampioenschap. .