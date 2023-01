Red Wolves lijden logische nederlaag tegen grootmacht Denemarken in debuutmatch op WK handbal

De eerste wedstrijd ooit voor de Red Wolves op een WK handbal is uitgedraaid op een logische nederlaag tegen wereldtopper en titelverdediger Denemarken. De Belgen konden een kwartier gelijke tred houden met de Denen, maar daarna snelde de vice-olympische kampioen weg: 43-28. Zondag kijken de Red Wolves Tunesië in de ogen in hun tweede partij.