Serge Spooren na WK-debuut: "Tot zover de stress, het was een hele eer om tegen Denemarken te spelen"

De Red Wolves keken in Malmö het Deense dreamteam in de ogen. De titelverdediger won met duidelijke cijfers: 43-28.

"Ik denk dat we trots mogen zijn", reageert de Belgische international Serge Spooren. "We wisten dat het een zware wedstrijd zou worden tegen zo'n ploeg."



Spooren en zijn ploegmaats mochten aan de bak in een gigantische handbalarena. "Geweldig om in zo'n vol huis te spelen", glundert de 29-jarige international. "Tijdens het Deense volkslied liepen de koude rillingen me over de rug."

"Toch waren we niet onder de indruk. We slikten te makkelijk doelpunten", geeft de rechtsback toe, "maar we maakten er zelf ook 28."