Deense tophandballer Mikkel Hansen: "Even hebben de Belgen ons laten werken"

Het sterrenensemble uit Denemarken heeft de Red Wolves met 43-28 verslagen in hun jacht op een 3e wereldtitel op een rij.

"Wij zijn uiteraard erg tevreden met het resultaat. We hebben een goeie en snelle wedstrijd kunnen spelen met het hele team", blikt de Deense topper Mikkel Hansen terug op de interland.

"De Belgen deden het best goed. Zeker in de eerste 10 à 15 minuten hebben ze ons laten werken voor de zege."

"Daarna deden ze hun best, maar wij zaten nu eenmaal goed in de wedstrijd."





Waar liggen de werkpunten van de Belgen? Hansen: "Wij beschikken over een brede kern met 16 of 18 topspelers. Zo konden we hen een snel tempo kunnen opleggen. Een tempo waar zij de kern nog niet voor hebben."