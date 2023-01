Stan Franckx (21) zwemt Belgisch record op 100 meter rugslag: "Toch meer talent dan ik dacht"

Stan Franckx is een zwemmer van de Tiense zwemclub TRUST. Met 55"01 ging hij 13 honderdsten harder dan de vorige recordhouder Emmanuel Vanluchene. Hij zwom de 100 meter rugslag in 55"14. De chrono hield net geen 10 jaar stand.

"Nu is alle druk weg", lacht Stan Franckx na zijn prestatie. "Dit is een kinderdroom die uitkomt."

Want Franckx kende een moeilijke periode. Het vertrouwen in de jonge zwemmer ebde weg, in 2020 viel hij zelfs uit de Vlaamse zwemselectie. "Ik had meer tegenslagen dan goede prestaties. Dus dit voelt wel als revanche."

Een verandering in trainingsregime bleek het wondermiddel voor de 21-jarige Franckx. "Ik kan nu elke dag in het water duiken om progressie te maken. Mijn zelfvertrouwen werd daardoor opgekrikt, wat een sleutel was tot dit succes."

"Het was mijn doel om ooit op de Europese Kampioenschappen te staan. Nu ik een Belgische Record in handen heb, moet ik wel toegeven dat ik meer talent heb dan gedacht."