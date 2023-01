Genoemd naar vrijheidsstrijder, betaald met ontwikkelingsgeld: ook WK hockey heeft stadionprobleem

Het Birsa Munda International Hockey Stadium is de nieuwe parel aan de hockeykroon van Odisha, de hockeygekke deelstaat in India. Het indrukwekkende stadion in Rourkela bestaat enkel uit zitplaatsen, met meer dan 20.000 zitjes is het het grootste hockeystadion ter wereld qua zitplaatsen. Het is in 1 jaar tijd gebouwd.



De regio rond mijnstad Rourkela wordt de wieg van het Indiase hockey genoemd. Een hockeystick als huwelijkscadeau is meer regel dan uitzondering. In een week tijd was elke WK-wedstrijd (meer dan 400.000 tickets in totaal) uitverkocht, met een zinderende sfeer in het nieuwe stadion tot gevolg.

Maar er is ook een schaduwzijde aan het stadion. De regio rond Rourkela is rijk aan steenkool en ijzererts, maar de mijnbouw en ontginning veroorzaken veel problemen: vervuiling, waterschaarste en bodemdegradatie.



De mijnbouwbedrijven moeten daarvoor compensaties betalen en die fondsen zouden moeten dienen om het welzijn van de plaatselijke bevolking te verbeteren.





Nu blijkt dat het stadion en de trainingsfaciliteiten, compleet met hotel voor de teams, voor een groot deel gefinancierd zijn met geld voorzien voor gezondheidszorg, werkgelegenheid en onderwijs. Dat is tegen de regels van de Stichtingen van Districtsmijnen. Maar de lokale gemeenschappen werden niet geraadpleegd in de beslissing.